5 октября в Беларуси стартует профилактическая акция "Молодежь за безопасность". Работники МЧС и юные спасатели будут помогать одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и ветеранам Великой Отечественной войны.

Участники акции проведут марафоны "112 добрых дел" и "101 добро", помогут по хозяйству и напомнят о правилах пожарной безопасности. Для школьников организуют встречи, где расскажут о профессии спасателя-пожарного и работе юных спасателей.

В 2026 году акция посвящена 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и продлится до 16 октября.