В Беларуси стартует профилактическая акция "За безопасность вместе"

24 октября стартует профилактическая акция "За безопасность вместе". Сотрудники МЧС, энергетики, милиция, соцзащита объединили усилия, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

В октябре и ноябре специально созданные комиссии будут проверять дома белорусов: исправность печей, наличие пожарных извещателей. В первую очередь проверят жилье социально опасных категорий людей, а также многодетных семей.

Дмитрий Турчин, начальник главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Люди нас слышат, исправляют недостатки. Некоторые вещи, которые для них новы, хотя в обыходе и по требованиям законодательных актов должны быть, они дисциплинированно исправляют. Но есть элементы, с которыми тяжелее работать, но мы с ними стараемся, и в рамках проводимой акции мы заточены на эту категорию граждан. Поэтому в случае, где имеются нарушения и где уже злостные хулиганы и нарушители, если их можно назвать так, не выполняют требования, мы прибегаем к мерам административного воздействия".

В МЧС составили портрет самого опасного нарушителя пожарной безопасности: курящий в постели человек, который находится в состоянии алкогольного опьянения.