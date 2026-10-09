В Беларуси стартует регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКЗ.

В 2026 году формат образовательной программы обновлен. Тестирование переходит на модульную систему подготовки: в рамках каждого этапа можно будет сдать два варианта теста. Пункты проведения откроются 15 октября.

Помимо привычных локаций на базе вузов, впервые площадки будут организованы в минских библиотеках.

Для тех, кто не сможет присутствовать на репетиционном тестировании лично, есть возможность потренироваться онлайн. Альтернатива - одно из нововведений этого года.