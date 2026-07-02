В Беларуси стартуют традиционные торжества в честь чудотворной иконы Матери Божией Будславской

2 июля в Будславе стартуют традиционные торжества в честь чудотворной иконы Матери Божией Будславской.



В течение трех дней в небольшом агрогородке в Мядельском районе соберутся священство и верующие со всех уголков Беларуси, чтобы почтить образ Богородицы Будславской, которому больше пяти веков и который коронован папскими коронами (исключительными знаками почитания).

Праздник в Будславском санктуарии - один из крупнейших духовных проектов католической конфессии Беларуси. Он собирает тысячи участников, высшее представительство священства и продолжает древнюю традицию христианских паломничеств к святыням.

3 июля Будслав будет встречать пилигримов

Внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Будславский фэст сегодня начнется торжественным богослужением. 3 июля Будслав будет встречать пилигримов. В программе - проведение духовных встреч и музыкальные выступления.



Торжественной кульминаций праздника станет ночная процессия с копией образа Матери Божией Будславской. 4 июля в полдень в духовном центре состоится торжественная месса, прямую трансляцию которой будет вести телеканал "Беларусь 3".