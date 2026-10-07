В Беларуси убрано 63 % площадей картофеля и почти половина сахарной свеклы

В Беларуси идет активная уборка второго хлеба. На 7 октября накопано картофеля с 63 % площадей. Лидер по темпам и урожайности - Могилевская область. Самая большая площадь второго хлеба среди регионов в Минской области составляет свыше 6 тыс. га.

Также убрано без малого половина площадей сахарной свеклы. Средняя урожайность по стране - 467 ц/га. Темпы уборки превышают прошлогодние.

Что касается зерновых, то намолот с учетом рапса составляет 9 млн 615 тыс. т. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 93 % от плана.