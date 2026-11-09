В Беларуси учатся 12 тыс. студентов из Китая: как укрепляется образовательное сотрудничество стран

Образование, которое сближает страны: в Беларуси учатся 12 тыс. студентов из Китая. Важный этап взаимодействия - работа Ассоциации университетов Беларуси и Китая.

Соглашение подписали еще в 2023 году. Сейчас в ассоциации состоят 89 университетов. За цифрами - знакомство с другой культурой, обмен опытом и планы на профессию.

Как укрепляются белорусско-китайские связи, расскажем на примере факультета эстетического образования БГПУ.

На факультете эстетического образования БГПУ более 50 % студентов из Китая. Здесь профессиональная подготовка становится и пространством для знакомства двух культур.

Суммарно на факультете около 1 тыс. студентов из Поднебесной, в это же время более 200 белорусов сейчас находятся по образовательному обмену в Китае.

Программы охватывают весь цикл учебы. Безусловно, упор - на практику, а подготовленные специалисты работают дальше и в Беларуси, и в Китае.

Ирина Шеститко, декан факультета эстетического образования БГПУ им. Максима Танка:

"Эта система взаимодействия многоплановая, потому что есть ребята из Китая, которые обучаются у нас с 1 по 4 курс, есть ребята, которые обучаются по совместной программе "2 + 2" и приезжают сюда на 3-4 курсы. А есть ребята, которые обучаются еще по одной совместной программе "4 + 0", которая реализуется в Китае, но наши преподаватели ездят и преподают там на русском языке, осваивая учебный план, утвержденный в нашем университете".

За решением учиться за тысячи километров от дома стоит личная история каждого. Отвечая на вопрос: "Почему Беларусь?", доцент факультета эстетического образования БГПУ Лю Цзин рассказал, что самое важное - возможность быть услышанным и расти профессионально.

Так, пример молодого человека подтверждает, что важно именно упорство, а поддержка есть. Когда-то Беларусь была для него новым направлением на карте, теперь здесь - жизнь и работа. В аудиторию Лю Цзин входит уже не студентом, а педагогом, чтобы помочь другим пройти свой путь.

Лю Цзин, доцент факультета эстетического образования БГПУ им. Максима Танка:

"Я получил кандидата педагогических наук в 2019 году. Я защитил кандидатскую диссертацию, потом решил остаться в Минске и работать в нашем педагогическом университете имени Максима Танка".

Музыка, изобразительное искусство, творческие идеи - в таком общении важно не только освоить учебную программу, но и услышать друг друга. Сегодня - вместе учиться, обсуждать искусство и узнавать традиции друг друга, а завтра - сохранять эти контакты уже в профессии. Так образовательное сотрудничество Беларуси и Китая получает продолжение за пределами университетских аудиторий.

"Мне нравится здесь учиться, потому что здесь много интересных уроков. Раньше у нас была зарубежная музыка, и мы музыканты, но еще есть художественное направление, мы можем рисовать - это интересно для нас", - рассказал студент факультета эстетического образования БГПУ им. Максима Танка Ли Жуй.

Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере образования. Между странами действует соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Прямые связи между учреждениями образования закреплены более чем в 500 договорах. За этими соглашениями - работа университетов: реализуется 40 совместных образовательных программ.

Так сотрудничество Беларуси и Китая получает личное измерение. За ним - конкретные люди, их идеи и планы, а университет становится местом, где знакомятся две культуры.