В Беларуси упорядочивают благотворительность в сфере здравоохранения

Краткий пересказ от ИИ

Правоотношения в этой области урегулированы соответствующим указом Президента. Сбор средств на помощь нуждающимся в лечении становится чистым и прозрачным.

В основу указа легли результаты проверок Комитета госконтроля. Было выявлено немало тех, кто пытался выстраивать собственное благополучие на чужом горе.

Задержан 28-летний минчанин, директор благотворительного фонда. В то время как тяжелобольные детки и их родители видели в его предложении последнюю надежду, предприниматель проживал свою лучшую жизнь.

Почти за 2 года работы фонд с названием "Помощь тяжелобольным детям" смог собрать около 1,5 млн рублей. Из этих денег на помощь детям ушло меньше 4 %. Остальное - на себя. Автопарк из 25 машин и 5 квартир в Минске, по данным Комитета госконтроля, предусмотрительно были оформлены на третьих лиц.

Юрий Кардымон, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

"Установлено, что денежные средства фонда расходовались его директором на личные бытовые нужды, а также покупку и обслуживание автомобилей, которые использовались в личных целях директором фонда и работниками подконтрольных ему коммерческих организаций. Кроме того, директором фонда также производилось перечисление в адрес четырех подконтрольных ему субъектов хозяйствования денежных средств фонда, которые впоследствии обналичивались и поступали в его распоряжение".

Более 1 млрд руб. собрано на благотворительность

В Беларуси 1,5 тыс. благотворительных организаций, из них около 100 оказывают помощь в медицинских целях. Когда речь идет о жизни, особенно деток, на лечение и реабилитацию уходят огромные суммы, порой непосильные для одной семьи. И здесь не обойтись без помощи со стороны. Как показывает практика, отклики на чужое горе в сердцах людей находятся.

Только за последние 3 года в стране собрано более 1 млрд руб. Но все ли они доходят туда, где эти деньги очень ждут. Вопросом всерьез занялись на законодательном уровне.

Андрей Миранович, начальник управления контроля бюджета и госсобственности г. Минска Комитета госконтроля Беларуси:

"Комитетом госконтроля в 2025 году проведен комплексный мониторинг эффективности оказания благотворительной помощи, в ходе которого изучены все аспекты деятельности благотворительных организаций, начиная от основ их деятельности и заканчивая целевым и эффективным использованием собранных указанными организациями средств. По результатам мониторинга выявлен ряд проблемных вопросов, требующих правового регулирования. Установлены факты, когда отдельные фонды использовали собранные на лечение детей средства на личные нужды, при этом оказание необходимой помощи затягивалось или не осуществлялось".

О фондах и благотворительной деятельности в здравоохранении

По сути, правила сбора пожертвований на медицинские нужды до этого момента в стране четко не были прописаны. Никто не запрещал открывать счета посторонним, не связанным с семьей ребенка, которому необходима помощь. Не проверялось, для каких именно целей осуществляются переводы, и главное - точно ли все деньги ушли нуждающимся. Казалось, на такой теме невозможно играть. Уповали на человеческую совесть. Но то, что для одних табу, для других оказалось возможностью поправить свое финансовое положение.

Выводы контрольного ведомства вылились в конкретные предложения, как устранить имеющиеся пробелы в законодательстве. Над проектом указа работали все заинтересованные органы госуправления.

Светлана Рогова, начальник управления правового регулирования конституционного строительства Министерства юстиции Беларуси:

"Данный проект достаточно многоаспектный, затрагивает различные сферы, в том числе, например, сферу банковскую, потому что эти счета должны быть открыты только в банках. Соответственно они должны быть только благотворительными, то есть мы вырабатывали такие нормы, был изучен международный опыт, опыт Российской Федерации Но, конечно же, в общем-то наш проект вобрал в себя самые лучшие аспекты различного правового регулирования".

"Эта деятельность должна быть строго зарегулирована. Так, как работает, к примеру, общественное объединение в рамках 300-го указа, это когда мы работаем с резидентами, со спонсорской помощью, как работаем в рамках декрета Президента, когда мы говорим о благотворительной иностранной безвозмездной помощи, которая идет тоже согласно определенных нормативных документов. Обязательно своевременность отчетов, потому что государственные органы должны четко видеть, потрачены деньги или нет. Если деньги остались, на какие цели они идут. Указ о фондах и благотворительной деятельности очень важен. Здесь четко прописаны до запятой правила игры", - отметил генсекретарь Белорусского общества Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

Установлен порядок сбора денег и их целевого расходования

Теперь же четко определено, кто может официально заниматься сбором денег на лечение и реабилитацию.

Андрей Миранович, начальник управления контроля бюджета и госсобственности г. Минска Комитета госконтроля Беларуси:

"Денежные средства должны собираться на единый счет, который открывается человеку, которому необходима помощь. Это может быть либо сам спонсор либо его родственники близкие, либо благотворительная специализированная организация. Этот единый счет открыт для того, чтобы не было злоупотреблений при открытии многих счетов и сборов на нужды, не связанные с этой деятельностью".

Кроме того, в документе прописано, что собранные средства могут уйти только на само лечение, покупку лечебного питания и необходимого медицинского оборудования.

Помимо прочего, введен жесткий механизм управления так называемыми сверхлимитными деньгами. Когда целевая сумма собрана, физлица должны остановить сбор за 2 рабочих дня. Оставшиеся деньги перевести другим нуждающимся в течение 3 месяцев.

Нужно отметить, что для действующих организаций, кто честно ведет свои дела - по факту, ничего не меняется. Как ничего не изменится и для родителей, но только тех, кто действительно тратит собранные деньги на лечение своих детей. Увы, есть и другие примеры.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

"Мы очень ждали этот указ. Мы говорим сейчас о том, чтобы благотворительный сбор дышал, чтобы это было прозрачно для каждого белоруса. Если он перечислил свои деньги сегодня на короткие номера телефонов оператора, значит, на завтра эти деньги уже будут у благотворителей".

Для тех, кто начинает свой путь в благотворительности, в 2 раза увеличен минимальный размер имущества, необходимый для создания и работы фондов. Это минимизирует риски появления фирм-однодневок. Также определены расходы для обеспечения работы этих организаций: мебель, техника, зарплаты работникам и прочее. Тратить пожертвования на эти нужды нельзя, понадобятся другие источники доходов. За движением и целевым использованием собираемых денег будут следить банки.

Работа в этой области еще продолжается. Еще предстоит урегулировать работу с ящиками для пожертвований. Деньги из них изымаются без пересчета, соответственно, сколько было собрано и сколько ушло по назначению, пока сложно отследить. Это норма также будет законодательно установлена.