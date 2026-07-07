В Беларуси упростили порядок заселения в социальные пансионаты

Заселиться в социальный пансионат станет значительно проще, об этом гласит принятое правительством Беларуси постановление № 289, которое облегчит жизнь гражданам.

Теперь белорусам не нужно самостоятельно собирать большой пакет документов. Такие бумаги, как индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение центра коррекционного обучения, госорганы запросят сами.

Стала доступнее и сама процедура оформления: если раньше для курса реабилитации или краткосрочного проживания требовался большой пакет бумаг, включая выписки из медкарт и заключения врачебных комиссий, то теперь достаточно лишь одной медицинской справки о состоянии здоровья.

Вероника Гулевич, замначальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда и социальной защиты:

"Предусмотрено поселение в социальные пансионаты на условиях экстренного проживания определенных категорий граждан. К ним относятся дети и инвалиды, а также лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, за которыми по объективным обстоятельствам не смогут ухаживать лица, обязанные по закону их досматривать. Также постановлением предусмотрена возможность разделения курса социальной реабилитации на две части: если ранее это можно было проходить одномоментно, то сегодня это разделено на две части".

Также постановлением расширен круг получателей бесплатной помощи в социальных пансионатах. Право на полное гособеспечение дополнительно получили две категории: граждане при экстренном заселении, а также те, чьи трудоспособные родственники решением суда освобождены от обязанности по их содержанию.