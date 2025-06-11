В Беларуси усовершенствованы нюансы архитектурной, строительной деятельности

В Беларуси усовершенствованы нюансы архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В положении Совмина прописано, как областные и Минский городской исполкомы могут разрешать строить объекты с отступлением от утвержденного градостроительного проекта. Это касается всех участков, кроме территории индустриального парка "Великий камень", земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Постановление начало действовать c 6 июня.

Зоя Шлег, начальник управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

"Юридические лица, индивидуальные предприниматели могут обратиться в областные, Минский городской исполкомы за получением разрешения на получение такого отступления. Положением определен перечень документов, необходимых для предъявления субъектам хозяйствования. Одним из основных таких документов является архитектурно-планировочная концепция, в которой содержится обоснование такой необходимости. И очень важно, что данная концепция должна проходить общественное обсуждение в порядке, установленном в Республике Беларусь".