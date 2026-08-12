В Беларуси усовершенствуют инфраструктуру для зарядки электромобилей. В том числе продлевается на 3 года срок действия основных льгот для электротранспорта и зарядной инфраструктуры для него. При этом преференции не будут распространяться на гибриды.

Утвержден и перечень мест размещения и типов электрозарядок, которые уже работают или будут созданы до 2028 года. Также обновили и список локаций по размещению зарядок для городского электротранспорта и вблизи объектов придорожного сервиса.