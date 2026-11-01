В Беларуси установлены новые размеры выплат для семей с доходом ниже бюджета прожиточного минимума

В Беларуси пересмотрены размеры выплат. Одна из мер поддержки, касающаяся тысяч белорусских семей, - государственная адресная социальная помощь. Ее размеры пересмотрены и действуют до конца января 2027 года.

Среди выплат - ежемесячное пособие для семей с доходом ниже 535 рублей. Для многодетных семей порог нуждаемости составляет 616,06 рубля. А если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он может рассчитывать на единовременное пособие 803 рубля.

Отдельное пособие предусмотрено на средства гигиены. Его могут получить дети-инвалиды с IV степенью утраты здоровья и инвалиды I группы. Причем здесь доход семьи не имеет значения. Главное - заключение врачебной комиссии и документы, подтверждающие расходы.

Еще одна мера поддержки - обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Она положена семьям, доход которых ниже критерия нуждаемости - 535 рубля. Кроме того, такая поддержка предоставляется независимо от уровня дохода, если в семье одновременно родились два и более ребенка.