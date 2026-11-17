Социальные расходы государства в будущем году урезаны не будут. Напротив, эти затраты вырастут в целом на 11-12 %. Это предусмотрено проектом республиканского бюджета 2027 года. 17 ноября он принят депутатами. В документе заложен рост финансирования образования на 17 %, здравоохранения - на 14 %. Бюджет сохранит социальную направленность - это один из важнейших постулатов бюджетной политики. Львиную долю соцрасходов занимает зарплата работников бюджетной сферы.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Особенно сделан акцент на низкооплачиваемых работников. Средняя цифра - это порядка 10 до 11 %. Это будет зависеть от увеличения размера базовой ставки для расчета заработной платы. То есть большой удельный вес - это заработная плата наших работников в бюджетной сфере".

Депутатами приняты и поправки в Налоговый кодекс. Радикального пересмотра налоговой системы не предусмотрено. Ставки проиндексированы на уровень инфляции порядка 6 %. Для определенных категорий физлиц снижена налоговая нагрузка за счет индексации налоговых вычетов.

Так, для молодых специалистов стандартный налоговый вычет вырос практически до минимальной зарплаты. Еще из заметного: на месяц смещены сроки подачи налоговых деклараций и уплаты подоходного налога.