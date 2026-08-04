В Беларуси утвержден новый перечень территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Совет Министров утвердил новый перечень территорий, пострадавших от чернобыльской аварии. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Результаты пятилетнего мониторинга показали: радиационная обстановка в ряде районов заметно улучшилась.

Если раньше в зонах загрязнения числилось 2022 населенных пункта и 49 объектов, то теперь их число сократилось до 1845 и 33 соответственно.

Факт Из списка исключены почти 177 деревень и городов, включая Гомель, Лунинец, Лельчицы и Ивье.

Количество проживающих там людей сократится с 930 тыс. до 364 тыс. - это почти на 600 тыс. человек меньше. Новый перечень вступит в силу с 1 января 2027 года - такое решение принято по согласованию с Президентом.

Однако для детей, которые сейчас учатся в школах на выводимых территориях, льготное бесплатное питание сохранят до июня 2027 года.

Таким образом, страна продолжает постепенно возвращать чистые земли в нормальный хозяйственный оборот. Окончательный статус территорий будет закреплен после вступления документа в силу.