В Беларуси утвержден перечень специальностей для целевой подготовки на 2026 год

С каждым годом в Беларуси во время вступительной кампании растет число заявок на целевую подготовку в вузы. Только в 2025 году при контрольных цифрах в 6 600 было подано около 8 тыс. документов от абитуриентов.

В 2026 году они станут известны 1 мая, а перечень специальностей для целевой подготовки профильным ведомством уже утвержден. В список входит всего 59 профилей обучения с расширенными группами специальностей: педагогика, медицина, инженерия, сельское хозяйство - кадры, в которых сегодня особенно нуждается белорусская экономика.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка:

"Мы набираем в этом году по 20 специальностям, 13 из которых востребованы экономикой. И именно на эти 13 специальностей будут особые условия у ребят с договорами на целевую подготовку. К таким специальностям у нас относятся дошкольное образование, начальное образование, физико-математическое образование, природоведческое образование, специальное инклюзивное образование. То есть это те выпускники, которых ждут наши детские сады, школы, и которым гарантировано их первое рабочее место".

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca7e74-8d7a-4560-a76e-d41ee6b48f96/conversions/53a1b786-1390-43ac-b94e-291f1f5554c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca7e74-8d7a-4560-a76e-d41ee6b48f96/conversions/53a1b786-1390-43ac-b94e-291f1f5554c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca7e74-8d7a-4560-a76e-d41ee6b48f96/conversions/53a1b786-1390-43ac-b94e-291f1f5554c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca7e74-8d7a-4560-a76e-d41ee6b48f96/conversions/53a1b786-1390-43ac-b94e-291f1f5554c9-xl-___webp_1920.webp 1920w