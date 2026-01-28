3.74 BYN
В Беларуси утвержден перечень специальностей для целевой подготовки на 2026 год
С каждым годом в Беларуси во время вступительной кампании растет число заявок на целевую подготовку в вузы. Только в 2025 году при контрольных цифрах в 6 600 было подано около 8 тыс. документов от абитуриентов.
В 2026 году они станут известны 1 мая, а перечень специальностей для целевой подготовки профильным ведомством уже утвержден. В список входит всего 59 профилей обучения с расширенными группами специальностей: педагогика, медицина, инженерия, сельское хозяйство - кадры, в которых сегодня особенно нуждается белорусская экономика.
Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка:
"Мы набираем в этом году по 20 специальностям, 13 из которых востребованы экономикой. И именно на эти 13 специальностей будут особые условия у ребят с договорами на целевую подготовку. К таким специальностям у нас относятся дошкольное образование, начальное образование, физико-математическое образование, природоведческое образование, специальное инклюзивное образование. То есть это те выпускники, которых ждут наши детские сады, школы, и которым гарантировано их первое рабочее место".
Очевидное преимущество такого обучения - особые условия поступления. В 2026 году, к слову, они скорректированы: помимо устного экзамена, внутренние вступительные испытания в специальностях естественнонаучного профиля будут включать еще и практическое задание.