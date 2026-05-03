Подвиг народа в Великой Отечественной войне оценить в цифрах сложно и даже невозможно. Но быть благодарными - наша общая задача.

В Беларуси утверждены суммы ежегодной матпомощи ветеранам. По 5 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.

В Беларуси утверждены суммы выплат ветеранам ко Дню Победы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad68a8b7-5fb4-4e1d-afe3-6c48895529df/conversions/b01c97c1-6503-40a3-8b42-6f63e0036fc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad68a8b7-5fb4-4e1d-afe3-6c48895529df/conversions/b01c97c1-6503-40a3-8b42-6f63e0036fc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad68a8b7-5fb4-4e1d-afe3-6c48895529df/conversions/b01c97c1-6503-40a3-8b42-6f63e0036fc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad68a8b7-5fb4-4e1d-afe3-6c48895529df/conversions/b01c97c1-6503-40a3-8b42-6f63e0036fc9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также для разных категорий граждан положены выплаты по 2,5 и 1,5 тыс. рублей. Все прописано в постановлении правительства.