В Беларуси утверждены суммы выплат ветеранам ко Дню Победы
Автор:Редакция news.by
Подвиг народа в Великой Отечественной войне оценить в цифрах сложно и даже невозможно. Но быть благодарными - наша общая задача.
В Беларуси утверждены суммы ежегодной матпомощи ветеранам. По 5 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.
Также для разных категорий граждан положены выплаты по 2,5 и 1,5 тыс. рублей. Все прописано в постановлении правительства.
Выплаты начнут производить 4 мая и закончат в канун праздника - 8 мая.