В Беларуси увеличились размеры госпособий семьям, воспитывающим детей

С 1 августа в Беларуси выросли отдельные выплаты семьям с детьми. Одни пособия пересчитали после повышения бюджета прожиточного минимума, другие - исходя из средней заработной платы. Изменения затронули как единовременные, так и ежемесячные выплаты.

Теперь при рождении первого ребенка семья получает более 5300 рублей. Размер выплаты вырос вместе с бюджетом прожиточного минимума. Пересмотр коснулся всех, кто оформляет пособие с сегодняшнего дня.

Еще больше стала выплата при рождении второго и последующих детей. Теперь она превышает 7400 рублей. Это одна из самых крупных единовременных мер государственной поддержки семей.

Кроме основных детских пособий изменились и другие выплаты, которые зависят от бюджета прожиточного минимума. Женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недель, получат единовременное пособие в размере 530 рублей 37 копеек. Ежемесячная помощь семьям, воспитывающим детей, составляет чуть более 265 рублей.