В Беларуси ужесточили контроль за коучами и психологами без образования

В Беларуси психологов и коучей без специального образования может ждать уголовная ответственность. В стране усилили контроль над сферой так называемых неформальных консультационных услуг, чтобы защитить граждан от неквалифицированных экспертов и обязать платить налоги всех специалистов, даже работающих в Сети.

Ольга Становая, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Министерство по налогам и спорам дало определенное разъяснение, которое связано с отдельными вопросами предпринимательской деятельности. Там есть пункт, который определяет консультационные услуги, связанные с самореализацией и построением собственного дела. В принципе, именно коучинг к этому пункту и относится. Заниматься коучингом могут физические лица, самозанятые, которые будут уплачивать налог на профессиональный доход".

Астрологи, нумерологи, тарологи попадут под еще более строгий контроль. Их могут наказать за мошенничество. Цель контролирующих органов - очистить рынок от недобросовестных деятелей и уберечь людей от финансового и психологического ущерба.