В Беларуси в 2025 году сократилось количество преступлений на 13 %

В Беларуси за 8 месяцев 2026 года уровень преступности снизился на 8 %. Такие цифры 7 октября озвучил на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики генеральный прокурор Дмитрий Гора. Это традиционный ежегодный отчет ведомства перед Национальным собранием.

Глава ведомства рассказал о результатах работы, законодательных инициативах. В центре внимания - криминогенная обстановка, вопросы противодействия киберпреступности, экстремистским и коррупционным преступлениям.

Такой ежегодный отчет в Овальном зале традиционный и норма закреплена в Основном законе страны. Этот один важнейших инструментов диалога ветвей власти и обратная связь с населением позволяет чувствовать пульс регионов. В 2026 году в ходе такого диалога в центре внимания уже была социальная сфера: говорили о развитии образования и медицины, поднимали вопросы финансовой грамотности и о том, как защитить сбережения от интернет-мошенников во время доклада Национального банка. О том, как работает ведомство парламентариям, рассказал председатель КГК. 7 октября отчет держал генеральный прокурор.

Обеспечена стабильная криминогенная обстановка - так начал доклад генеральный прокурор. Количество преступлений в 2025 году сократилось на 13 %, тенденция сохраняется. Меньше стало краж, грабежей, хулиганств.

Почти каждое третье преступление совершается в Сети или по телефону: кражи денег с карт, взломы. За "умными" атаками прослеживается зарубежный след. Была вскрыта преступная международная деятельность лжекол-центров: похищали деньги у граждан под видом инвестирования в проекты, как оказалось, фиктивные. Виновные понесли наказание. Но киберпреступники совершенствуют технологии. Прокуратура активно борется с интернет-мошенничеством, создана специальная межведомственная рабочая группа.

"Продолжена работа по противодействию экстремизму. Количество таких преступлений постепенно уменьшается. Обеспечена активная работа по расследованию экстремистских преступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. За 1,5 года прокурорами поддержано государственное обвинение по более чем 2 тыс. уголовным делам названной категории в отношении 2,5 тыс. лиц", - отметил Дмитрий Гора.

Продолжат работу по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Фокус также на борьбу с необоснованным посредничеством при проведении закупок. Вскрыта масштабная сеть подкупов в организациях в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, транспорте и дорожном строительстве. Деньги брали при поставках электрооборудования. "Откаты" составляли до 10 % от стоимости контрактов. Прокуроры сработали на упреждение и вовремя отменили более 1,3 тыс. процедур закупок с нарушениями. Под пристальным вниманием прокуроров все сферы. В порядке надзора за исполнением законодательства проведено более 13 тыс. проверок.

"По линии общего надзора мы обращаем особое внимание на благополучие и обеспечение прав несовершеннолетних, также на вопросы экономической безопасности, аспекты экологической безопасности и других направлений деятельности. Я уверен, что полученная информация будет использована как в нормотворческой деятельности, так и по другим направлениям работы нашего депутатского корпуса", - подчеркнул генеральный прокурор Беларуси.

Парламентарии в прямом смысле держат руку на пульсе в регионах, работая в округах непосредственно общаясь с избирателями. Во время таких встреч могут напрямую адресовать интересующие вопросы, чтобы вместе разобраться в той или иной ситуации, понять, нужны ли изменения на законодательном уровне. Важно, чтобы нормы работали во благо человека.