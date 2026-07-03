В Беларуси в 2025-м объекты патриотического туризма посетили 7 млн человек

В День Независимости центр Минска магнитом притягивает туристов. А насколько в целом развит в Беларуси патриотический туризм, рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский в эфире "Первого информационного".

Он отметил, что в Беларуси развивается культурно-исторический туризм, в рамках которого присутствует и патриотический туризм.

quote Наша задача формировать человека не просто как потребителя общественных благ, а чтобы он был активным носителем нашего культурного кода и понимал значимость, связанную с созданием независимости нашего государства. Кирилл Машарский

Он обратил внимание на успехи развития этого направления: "В 2025 году наши объекты патриотического туризма посетили порядка 7 млн человек, включая белорусов и иностранных граждан. Вполне возможно, что в этом году Брестская крепость побьет свой собственный рекорд прошлого года - 750 тыс. посетителей. По итогам 6 месяцев этого года Брестскую крепость уже посетили порядка 450 тыс. человек".