В Беларуси в 2026 году зафиксировано около 18 тыс. случаев укусов клещей: около 700 - с инфекциями

В Беларуси фиксируют все больше пострадавших от укусов клещей. В 2026 году к медикам уже обратилось около 18 тыс. человек.



В нашей стране насчитывается более 600 видов клещей, однако большинство из них абсолютно безопасны для человека. Но есть и те, которые являются переносчиками опасных заболеваний.

Чувствует запахи за 15 метров, а еще не умеет прыгать и летать. И да, речь об опасном насекомом для человека. Ведь именно клещ - переносчик тяжелых инфекций. Кстати, в Беларуси доминирует лишь 2 вида клещей - европейский лесной, который несет заразу человеку, и луговой, который, в основном, грызет животных.

Лес - это не единственное место концентрации паразитов

Вопреки стереотипам, лес - это не единственное место концентрации паразитов, здесь их около 45 %. Столько же - в сельской местности, на дачных участках. И около 5 % - на территории жилой застройки.

Визуально определить, заразно ли насекомое, - невозможно. Узнать это можно либо через лабораторное исследование самого клеща, либо сдать анализ крови человека. Если нет возможности оперативно обратиться к медикам, врачи рекомендуют в течение 72 часов после укуса принять антибиотик.

От клещевого боррелиоза (он же болезнь Лайма) во всем мире вакцины нет, а вот от клещевого энцефалита в республике можно сделать прививку. Вакцина не внесена в Национальный календарь, и ее можно сделать на платной основе.

Количество клещей по стране значительно увеличилось, и это связано с благоприятными природно-климатическими условиями. Ранняя весна и теплая осень дают паразитам больше времени на размножение. Но и это еще не все: рост популяции диких мелких млекопитающих и грызунов также способствует высокой активности членистоногих, обеспечивая их питанием.

Профилактика начинается и с ухода за территорией. Клещей травят по всей стране на протяжении всего сезона активности, однако избавиться от всех сразу невозможно, да и не нужно.



Стоит не забывать о звеньях биологической цепочки, уничтожая одно - нарушается другое. В основном специалисты санэпидслужбы обрабатывают детские площадки, парки, скверы и оздоровительные лагеря. А вот лесные массивы - исключение, здесь установлены лишь предупреждающие таблички.

Многие видели, как специалист в защитном костюме проводит по траве белым полотном, собирая паразитов. Таким образом он определяет их численность. Если показатель в норме, достаточно обычного благоустройства - покоса травы и уборки мусора. Если же он превышен, дополнительно проводится акарицидная обработка.

Обнаружив клеща на теле, можно извлечь его самостоятельно (важно: наносить масло или жирный крем на паразита нельзя, это только усугубит ситуацию) или же обратиться за медицинской помощью. Одежда светлых тонов, закрывающая все тело, и головной убор - такие рекомендации дают медики, чтобы избежать укусов клещей.