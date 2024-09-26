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В Беларуси возобновляют свою работу профсоюзные правовые приемы

Профсоюзные правовые приемы возобновляют работу после летнего перерыва.

Только с начала 2024 года за 5 месяцев на прием обратились свыше 3 тысяч человек. Темы в большей части касались трудовых отношений.

Это, например, вопросы установления индивидуального режима рабочего времени, норм труда и порядка выплаты заработной платы, особенности контрактной формы найма, гарантии работникам при временном переводе к другому нанимателю и другие.

Место проведения – организации, которые находятся на территории районов, городов страны, а также районные, городские объединения профсоюзов. Время и место профсоюзного приема можно узнать на официальном интернет-портале ФПБ.

Напомним, помимо выездных приемов обратиться за помощью к профсоюзным юристам можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или обратиться через специальный сервис на интернет-портале ФПБ.

Одновременно с приемами в трудовых коллективах проводятся дни правового просвещения и культуры, во время которых профсоюзные юристы разъясняют наиболее актуальные вопросы. За 5 месяцев этого года в таких мероприятиях приняли участие свыше 21 тысячи человек.

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