В Беларуси впервые проходит республиканский конкурс "Супербабушка"

В Беларуси состоится финал республиканского конкурса "Супербабушка". И в этой истории возраст - точно не главное. Каждая из участниц удивляет по-своему.

К примеру, Чеслава Мулярчик из небольшого города Скидель. В финал она попала во многом благодаря семье.

Путь к финалу непростой - позади уже районный и областной этапы. Чеслава признается: для финального номера выбрала прозу. Будет читать о семье, родном крае и природе. Кстати, до выхода на заслуженный отдых женщина работала в банке, сейчас она - экскурсовод.

У Чеславы трое внуков: Ульяна, Валентина и Павел. И каждый унаследовал от нее что-то свое: кто-то - творчество, кто-то - энергию, а кто-то - искреннюю любовь к родному языку.

Чеслава Мулярчик

Чеслава Мулярчик, финалистка республиканского конкурса "Супербабушка":

"Это то, что делает нашу жизнь радостной. Есть смысл жить, быть энергичной, стараться для внуков что-то сделать".

"А кто, если не ты?" - именно так отреагировали коллеги, друзья и родные Ирины Полевиковой, когда узнали, что именно она в рядах финалисток республиканского конкурса "Супербабушка".

Ирина приехала из Гомеля. По профессии - инженер-метролог в Госстандарте. Говорит, подавать заявку сначала и не думала, но дети и внуки уговорили и даже помогли снять конкурсный видеоклип.

Ирина Полевикова

И здесь история не про соперничество, скорее шанс найти подруг со всей страны и обменяться опытом. Женщины быстро сплотились и уже планируют общие проекты. Кстати, конкурс проводится впервые по инициативе Белорусского союза женщин.

"Я рада, что все наши супербабушки собрались, все доехали в столицу. Впереди большая конкурсная неделя, - рассказала Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин. - Бабушка - это фундамент семьи, общества, это тот человек, у которого хватает мудрости, жизненного опыта, терпения и таланта поделиться самым лучшим с подрастающим поколением".

14 участниц со всех уголков Беларуси, и каждая по-своему прекрасна. Впереди у них насыщенная неделя: репетиции, конкурсные испытания и подготовка к творческим номерам. Финал конкурса запланирован на 23 октября.