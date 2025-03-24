В Беларуси впервые провели операцию кардионейроаблации взрослым

Впервые в Беларуси провели операции кардионейроаблации взрослым. Теперь справляться с нарушениями регуляции работы сердца будет проще. Оперативное вмешательство может стать неплохой альтернативой имплантации электрокардиостимулятора.



Врачи хирургическим путем прижигают участки нервных тканей, которые отвечают за работу сердца и тем самым регулируют работу жизненно важного органа. Помощь уже получили два белоруса.

Денис Пилант, врач - рентгено-эндоваскулярный хирург 2-й городской клинической минской больницы: "Выполнили операции, добились конечных точек. Сейчас мы будем их наблюдать, но по тем обследованиям, которые мы уже сделали, у них есть хороший эффект. Это малоинвазивные операции, они не требуют длительного стационарного лечения. По сути, пациент на следующий день может быть выписан из клиники, если нет каких-то других показаний для его нахождения в клинике".

Александр Астрейко, заместитель главврача 2-й городской клинической минской больницы: "Подготовительный этап финальной части операции начался примерно с нового года. И в течение этого всего времени пациенты отбирались. Им был произведен достаточно серьезный диагностический поиск по принципу исключения. Что касается тех физических нагрузок или тех ограничений, которые планируются у данных пациентов после проведения данного вида вмешательства, то стоит говорить о том факте, что все базовые необходимые потребности обычной жизни человека абсолютно присущи пациентам после выполнения этого вмешательства".