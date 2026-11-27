Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси с 7 декабря в силу вступают новые правила учета в садовых товариществах. Теперь необходимо передавать расширенные сведения о землепользователях, постройках и правообладателях.

По новым правилам садовые товарищества обязаны предоставить три блока данных

По новым правилам садовые товарищества обязаны собирать и передавать три блока данных:

Об участке: адрес (местонахождение участка) - информация находится в свидетельстве о регистрации земли.

О постройках: что стоит на участке, инвентарный номер объекта из техпаспорта, если документ уже оформлен.

О владельце: ФИО, год рождения, гражданство и личный (идентификационный) номер паспорта.

Необходимость переучета связана в том числе с наличием незарегистрированных объектов и несоответствием фактической застройки документам.

"В структурах и сферах деятельности изменения всегда важны, а особенно в такой деятельности как садовое товарищество. Надеемся, что все эти изменения к лучшему, так как до сих пор мы нигде не могли найти информацию о пустующих участках", - рассказала председатель правления садового товарищества "Гранат" Ольга Преблагина.

Инна Кудрявцева, главный специалист отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома: "Молодечненский районный исполнительный комитет раз в год всегда проводит общее собрание всех садоводческих товариществ. Мы приглашаем представителей всех структурных подразделений. Хочу обратить внимание, что до 1 января 2028 года всем садоводческим товариществам необходимо привести свои планы застройки в актуальное состояние".

Сведения планируют запрашивать точечно

Если госорганам понадобится проверить конкретный объект или владельца, то садовым товариществам необходимо в течение 10 дней актуализировать данные и отправить отчет. Похожая схема работала и раньше - теперь правила четче, а база единая. Главная задача - сверить бумажные документы с тем, что реально построено на участках.