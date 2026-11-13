В Беларуси вступают в силу новые правила утилизации брошенных авто

В Беларуси 13 ноября вступают в силу новые правила, ускоряющие утилизацию автомобилей, брошенных во дворах и на обочинах дорог.

Изменения в процесс утилизации автохлама внес указ Президента, подписанный 10 августа 2026 года. Документ сокращает процесс признания машин бесхозными в 3 раза.

Теперь найти собственника брошенной машины станет проще. Раньше у коммунальных служб на это уходили недели. Теперь в обход исполкомов можно напрямую запрашивать информацию в банках, ГАИ, службах техосмотров и страховых компаниях, чтобы отправить извещение.

Проигнорировать его, кстати, не получится. Если извещение отправлено заказным письмом с уведомлением, а владелец его не получил, оно будет считаться доставленным через 10 календарных дней.

Изменения коснулись и сроков подачи заявления в суд о признании машины бесхозной. Они уменьшились втрое: с 30 дней до 10.

Только за 2025 год из минских дворов было вывезено более 4,5 тыс. брошенных автомобилей.