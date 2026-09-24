В Беларуси вступил в силу указ "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения"

Сделать благотворительность прозрачной, справедливой и гарантировать, что помощь дойдет до каждого нуждающегося. Это главная задача указа № 304, который вступил в силу 12 сентября. Документ регулирует сборы в сфере здравоохранения. Открывать благотворительные счета могут профильные фонды, общественные объединения, медучреждения, а также сами пациенты или их близкие родственники. Денежные средства с благотворительного счета могут расходоваться исключительно на медицинскую помощь, лекарства, медизделия, а также на проезд и проживание пациента и его сопровождающего. Главное - целевое назначение и адресность.

Наталья Филиппова, первый замминистра юстиции Беларуси:

"Порой действительно семьи попадают в такие жизненные ситуации, при котором нужно воспользоваться помощью жертвователей, людей с открытым добрым сердцем для того, чтобы всем миром, как говорят, мы собрали и помогли той или иной семье, конкретному ребенку. Но на этой самой чувствительной теме, как правило, всегда найдутся недобросовестные граждане, которые зачастую на людской беде и горе наживаются. Поэтому и было поручено государственным органам разработать соответствующий законодательный акт для того, чтобы создать прозрачную правовую основу для осуществления сбора средств для целевого его использования и, по сути, для использования непосредственно адресатом, человеком, который нуждается в этой медицинской помощи".

Первостепенная задача - чтобы каждый нуждающийся вовремя получил необходимую поддержку. К примеру, в Беларуси с начала 2021 года около 20 детей со спинальной мышечной атрофией получили дорогостоящее лечение. Из них 14 человек за средства благотворительного счета в РНПЦ "Мать и дитя". Особое внимание и работе благотворительных фондов. Уточнили механизм контроля их деятельности налоговыми и регистрирующими органами.

Инна Возняк, замначальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

"Упорядочен механизм сбора денежных средств на благотворительные счета, в том числе со счетов, на которых длительное время нет оперативной активности, а также со счетов, на которых превышен лимит денежных средств. Министерство здравоохранения наделено правом запроса и получения информации о денежных средствах, которые поступают на благотворительные счета, для того, чтобы мы анализировали и пресекали возможное правонарушение. В соответствии с 304 указом медицинским документом, который подтверждает право открытия благотворительного счета, является медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается в соответствии с указом 200 в день получения такого запроса".

"Урегулировали не только в части деятельности фондов и организаций, но и физических лиц. Физические лица сейчас могут собирать только на лечение детей, только на благотворительные счета, к примеру. Я считаю, что это правильно, потому что использование своих личных карточек, мне кажется, расценивается как доходы, а благотворительные счета находятся под особым контролем и используется только по целевому назначению. Нашему фонду 18 лет, мы оказываем помощь детям в случаях, когда медицинская помощь не может быть по каким-то причинам оказана государственными медицинскими учреждениями. Это оплата операций, оплата лекарственных средств, расходных медицинских материалов и прочее. Мы помогаем в год более чем 100 детям. И каждый ребенок получает ту помощь, которая необходима. Что эта помощь необходима, подтверждается медицинскими документами, медицинскими специалистами", - отметила директор благотворительного фонда помощи детям "Шанс" Наталья Маханько.

В Национальном банке пояснили, что физическим лицам, у которых до вступления в силу названного указа было открыто более одного благотворительного счета, необходимо не позднее 12 ноября 2026 года обеспечить перечисление находящихся на них денежных средств на один из открытых благотворительных счетов, остальные - закрыть. Новые нормы призваны сделать работу четкой и единой для всех.