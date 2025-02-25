В Беларуси введут электронную очередь для подачи документов в вузы - как это будет работать

В нашей стране можно будет воспользоваться электронной очередью для подачи документов в вузы. Абитуриенты, сдавшие ЦЭ и ЦТ в 2024-2025 годах, смогут через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний забронировать дату и время для посещения приемных комиссий.

Как работает новая система, какие возможности она открывает, что думают о ней абитуриенты?

Снизить нагрузку и минимизировать очереди при подаче документов в университеты. С этого года в вузах страны заработает сервис "Электронная очередь". В своем личном кабинете будущие студенты получат приглашение взять соответствующий талончик.

С 2025 г. участники ЦЭ и ЦТ 2024 - 2025 гг., зайдя в свой личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, смогут забронировать дату и время посещения приемных комиссий вузов для подачи документов с помощью электронной очереди.

Электронная очередь создана для удобства абитуриентов и уменьшения очередей в первые и последние дни приема документов. При этом традиционный способ подачи документов в порядке живой очереди также останется доступным. Такой новый формат важен и для иностранных абитуриентов, поступающих в белорусские вузы.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Особенностью является то, что он сможет обозначить три университета, в которые он сможет подать последующие документы. Но при этом, безусловно, он должен выделить первый приоритетный в своем порядке. Соответственно, если будет меняться приоритет, то и направление электронной очереди тоже будет изменяться. Немаловажный аспект: на 2025 год ставим серьезную задачу - это перевести в электронный вид такие две административные процедуры, как постановка на учет в учреждение дошкольного образования, чтобы у родителей не было необходимости выходить куда-то, даже в службу "одно окно". Соответственно выдачу направлений в учреждения дошкольного образования тоже планируем перевести в электронный вид, чтобы родители могли быть уверены, в какой детский сад пойдет их ребенок".

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"С учетом того что регистрация на централизованное тестирование доступна в режиме онлайн, полагаем, что количество ребят из наших братских стран будет увеличиваться для того, чтобы поступать в наши учреждения образования".

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Абитуриенты смогут выбрать до трех вузов, факультетов и специальностей. По итогам поступающим на мобильный телефон придет СМС от РИКЗ, в котором будут указаны выбранные вуз, специальность, дата и время подачи документов.

Владислав Кишеня, учащийся СШ № 147 г. Минска:

"Введение механизма электронной очереди сделает процесс поступления более удобным для абитуриентов в первые и последние дни подачи документов. Молодежь привыкла к современным решениям и очень круто, что наше образование идет в ногу со временем. Благодаря новой механике у ребят будет возможность не стоять в огромных очередях на подачу документов, а прийти в нужное время, в нужное место и спокойно подать документы".