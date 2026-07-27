В Беларуси юрлица исчерпали лимит на ввоз электрокаров на 2026 год без пошлины

Юрлица полностью исчерпали выделенный на 2026 год лимит на ввоз электрокаров без уплаты пошлины.

Теперь импортерам при планировании поставок придется закладывать дополнительные расходы - ввозную таможенную пошлину в размере 15 % от стоимости машины. При этом исчерпание квоты не влияет на льготу по налогу на добавленную стоимость. Компании по-прежнему освобождены от уплаты НДС при ввозе электрокаров, с даты выпуска которых прошло не более пяти лет. В то же время у физлиц еще есть возможность привезти "зеленую" машину бесплатно. По состоянию на 24 июля 2026-го у них осталось 1708 льготных мест.