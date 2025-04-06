В Беларуси за 5 лет количество электрокаров на дорогах страны выросло до 28 тыс.

В Беларуси готовятся поправки в указ "О стимулировании использования электромобилей". Документ обещают актуализировать, но сохранить большинство стимулирующих мер. Предложения будут вносить в 2025 году.

Специалисты отмечают ощутимый результат - за 5 лет количество электрокаров на белорусских дорогах выросло до 28 тыс. Только с начала 2025 года их стало больше на 5 тыс. Для зарядки электромобилей развивается и сеть ЭЗС. На сегодня уже насчитывается около 1,5 тыс. станций, в том числе и супербыстрых.

Стимулирует развитие этого сегмента и всего белорусского парка "электричек" в том числе энергия БелАЭС. За 2024 год электрозарядные станции потребили около 40 млн кВт⋅ч, что в два раза больше, чем годом ранее.

Напомним, что для владельцев электрокаров сегодня действует ряд льгот и преференций. Например, это освобождение от ввозного НДС, отсутствие платы за пользование коммунальными парковками, установлена нулевая таможенная пошлина и символическая сумма утильсбора.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Когда принимался указ, было в Беларуси 88 электромобилей. Сегодня уже каждый год происходит удвоение электротранспорта во владении граждан. Но от этого получается и гонка: чем больше становится электромобилей, тем больше нужно устанавливать зарядных станций. Государственные операторы предоставили такой "коробочный" продукт, благодаря которому одним кликом есть возможность установки организациям или гражданам у себя электрозарядных комплексов, чтобы заряжаться самим и развивать соответствующую сферу услуг".