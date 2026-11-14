В рамках реконструкции подстанций в Беларуси на следующую пятилетку запланировано ввести в эксплуатацию 10 цифровых трансформаторных подстанций. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

Он объяснил, что представляет из себя такой объект. "Цифровая трансформаторная подстанция - это технологический термин энергетиков. Он означает, что на подстанции применены цифровые решения, которые позволяют использовать цифровые первичные преобразователи. И вместо аналоговых сигналов для управления на этой подстанции используются цифровые сигналы. Но это не означает, что мы полностью избавляемся от человека. Человек остается, но, наверное, объем работы у него несколько уменьшается", - отметил министр.

quote Это направление мы сейчас развиваем. И на следующую пятилетку в рамках реконструкции подстанций запланировано ввести в эксплуатацию 10 цифровых трансформаторных подстанций. Денис Мороз

Он также обратил внимание на подготовку персонала. "Как и на любом другом производстве, конечно, изменение технологических процессов требует и повышения квалификации персонала. И для этого в энергосистеме созданы все соответствующие механизмы. Внутри энергосистемы есть учебные центры, которые занимаются подготовкой и переподготовкой кадров. Персонал, который работает на подстанции, даже тот, кто работает на подстанции 10-15 лет, регулярно проходит соответствующие курсы повышения квалификации и обучения", - заключил он.