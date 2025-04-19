В Беларуси за сутки ликвидировали почти 90 пожаров в экосистемах

За сутки в Беларуси ликвидировали почти 90 пожаров в экосистемах. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

По оперативным данным, с 6:00 28 апреля до 6:00 29 апреля ликвидированы 13 лесных пожаров на общей площади 31,48 га, один торфяной пожар на площади 0,02 га и 74 пожара травы и кустарников на общей площади 10,714 га.

"Из 13 лесных пожаров (в Брестской области - четыре, Гомельской - три, Гродненской, Минской и Могилевской - по два пожара) семь ликвидированы силами Минлесхоза, шесть совместно силами МЧС и Минлесхоза. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 85 единиц техники и 268 человек, из них 14 единиц техники и 40 работников МЧС", - сообщили в пресс-службе.

Так, 28 апреля в 14:47 ликвидирован лесной пожар, обнаруженный 27 апреля на землях Смолевичского лесхоза возле деревни Трубенок Смолевичского района Минской области. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 0,4 га.

28 апреля в 17:15 ликвидирован лесной пожар, обнаруженный 27 апреля на землях Наровлянского спецлесхоза возле деревни Лубень Наровлянского района Гомельской области. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 1,2 га.