В Беларуси заболеваемость вирусными гепатитами стабильно снижается

В Беларуси снижается уровень заболеваемости вирусными гепатитами В и С. В последнее время регистрируется около 4 тыс. случаев в год.

В системе здравоохранения Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый мог пройти раннюю диагностику гепатитов и, при необходимости, получить лечение. Хронические гепатиты В и С могут незаметно вызывать тяжелые поражения печени, включая цирроз и онкологические заболевания. Однако их можно предупреждать, контролировать, а в случае гепатита С - полностью излечивать.

Ежегодно в нашей стране пациенты с этим вирусом получают необходимое лечение, эффективность которого превышает 95 %.

Ирина Глинская, завотделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

"Более 97 % детей в возрасте до года ежегодно получают вакцинацию против гепатита В. Эта защита сохраняется 20 лет и более. Поскольку мы вовремя начали эту массовую кампанию, сейчас большая часть детей и взрослых в возрасте до 35-38 лет надежно защищена от этого заболевания. Именно поэтому в возрастной категории до 35 лет мы практически не фиксируем случаев острых и хронических гепатитов", - отметила Ирина Глинская.

По данным ВОЗ, число новых случаев заражения гепатитом В в мире снизилось на 32 %. Этого удалось достичь благодаря вакцинации и профилактике.