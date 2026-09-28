В Беларуси задержаны пятеро пособников украинских кол-центров

В разных частях страны задержаны пятеро пособников украинских кол-центров. Фигуранты занимались мошенничеством, в том числе на территории Беларуси. По данным МВД, подозреваемые создавали и администрировали телеграм-сообщества, участники которых, так называемые дропы, предоставляли номера российских операторов сотовой связи.

Владимир Горегляд, официальный представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Мобильные номера передавались в Украину для регистрации на них аккаунтов в мессенджерах, мошеннических звонков, а также фишинговых рассылок. Всего передано более 2,5 тыс. абонентских номеров. Выявлены 38 лиц, причастных и осведомленных о данной преступной схеме. По местам их жительства проведены обыски. Главным управлением цифрового развития предварительного следствия возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы".

Среди задержанных трое несовершеннолетних. В МВД напоминают: уголовная ответственность за подобные нарушения наступает с 14 лет.