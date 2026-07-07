В Беларуси заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз электротранспорта

Таможенные квоты, выделенные для льготного растаможивания электротранспорта на 2026 год, могут закончиться уже в ближайшие месяцы. Таким мнением с "Первым информационным" поделился председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта Сергей Худоешко.

Зеленые номера на дорогах страны в последнее время можно встретить все чаще. Всего на данный момент в Беларуси зарегистрировано почти 60 тыс. "электричек" и так называемых гибридов. Причем прирост только за 2026 год составил 10 тыс.

Общий объем количественной квоты на 2026 год для беспошлинного ввоза электромобилей в Беларусь составлял в рамках торгового оборота 13 800 единиц; для личного пользования - 6 200.

К этому моменту юридическим лицам по льготе осталось выгнать 5528 автомобилей, физическим - 2425.

"За последнюю неделю, по данным ГТК, был ввезен 1091 электромобиль. Если такие темпы будут продолжаться, то квота закончится уже в июле. Что же касается физлиц, там выборка порядка 200 машин в неделю, квота - 2400. За несколько недель в августе, я думаю, будет окончание квоты. Что же будет дальше? Понятное дело, что автомобили, которые уже были заказаны и едут в страну, приедут, и тот, кто их заказывал, вынужден будет оплатить 15 % таможне. Будет ли подорожание? Если физлицо везло, то, конечно же, оно заплатит 15 %. Если везло юрлицо, здесь есть возможности лояльности клиентов. Я имею в виду, что за счет своих внутренних резервов, может быть, они попытаются, чтобы быть конкурентными, сохранять цену на какое-то время", - отметил Сергей Худоешко.

По прогнозам, к 2030 году каждая 10-я машина в Беларуси будет с электродвигателем.