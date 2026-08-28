В Беларуси запущен центр капитального ремонта ЗРК "ТОР"

Капитальный ремонт зенитных ракетных комплексов "ТОР" запустили в Беларуси. Они предназначены для защиты белорусского неба от дронов и других сложных малозаметных целей.

Производитель машин - концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - передал технологии и оснастил Борисовский завод по ремонту радиоэлектронного вооружения необходимыми компетенциями.

"Если здесь находится техника, то и технику должны не просто обслуживать, но и ремонтировать, модернизировать. Великолепные специалисты. Мы провели комплекс обучения, никаких вопросов не возникает у нас", - отметил заместитель гендиректора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" (Россия) Вячеслав Дзиркалн.

"Наши сотрудники прошли необходимое обучение под руководством специалистов "Алмаз-Антей", получили новые компетенции и готовы приступить к выполнению задач по ремонту техники", - поделился замдиректора - главный инженер 2566-го Завода по ремонту радиоэлектронного вооружения Владимир Герасимов.

К открытию центра была проведена масштабная работа: разработана техническая документация, изготовлено и поставлено технологическое оборудование, специалисты прошли обучение в России. В день открытия предприятия первая батарея боевых машин поступила в ремонтный цех.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Для нас это очень важное мероприятие. Мы достаточно долго шли к этому моменту, в течение 4 лет мы его реализовали. Данный центр позволит нам быстрее производить капремонт данного комплекса, сократить издержки, сэкономить бюджет. Этот центр и "ТОР" - только начало, последуют далее и другие изделия, которые будут производиться на предприятии".

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы в первую очередь сегодня открыли центр, чтобы поддерживать боеготовность. ЗРК "ТОР" является важным элементом для поддержания готовности. Опыт СВО и результаты несения боевого дежурства ПВО подтвердили, что системы "ТОР" - одни из наиболее эффективных средств борьбы с воздушными целями. Имеются конкретные результаты, поэтому поддержание в постоянной готовности данного ЗРК напрямую влияет на боеготовность и сохранение мира над нашей страной".

Ремонт и модернизация комплексов позволит кратно сократить сроки восстановления техники, освоить новые технологии капитального ремонта современных и сложных комплексов, что создаст задел для модернизации других образцов вооружения.