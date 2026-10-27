В Беларуси запускают масштабный профориентационный проект "Университетские каникулы"

Чтобы помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией, в Беларуси запускают масштабный проект "Университетские каникулы".

На осенних каникулах школьники смогут полностью погрузиться в студенческую жизнь. В отличие от привычных дней открытых дверей они будут посещать лекции, выполнять практические задания и проходить стажировку на предприятиях.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: "Называется данное мероприятие в разных вузах по-разному: где-то это "Студент на один день", где-то "Один день из жизни студента". Отдельные университеты проводят более долгосрочные проекты. Важным аспектом также является знакомство со студентами и преподавателями университетов, то есть это живое общение на равных со сверстниками, со своими будущими коллегами, друзьями. Я уверен, что это тоже позволит повысить уровень мотивации у наших абитуриентов и поможет им осознанно выбрать то направление и ту специальность, с которой они свяжут свою будущую профессиональную деятельность".

Реальное представление о специальности поможет ребятам сделать осознанный выбор в будущем. Осенние каникулы для школьников пройдут с 1 по 8 ноября.