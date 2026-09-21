В Беларуси запускают первый отраслевой технопарк для легкой промышленности

В Беларуси начинает работу первый технопарк в сфере легкой промышленности. В приоритете новой площадки - масштабная модернизация производственных мощностей, оснащение инновационной инфраструктуры и формирование мощного отраслевого кластера.

На фабрике по производству обуви в Минске ежегодно создают от 120 до 150 тыс. пар. Технологический процесс разделен на три этапа: раскрой, сборку заготовки и финальную сборку. К слову, последний этап - высшая обувная математика. Поток делится на три участка: формование заготовки на колодке, подготовка кромки и подошвы, и, наконец, их соединение.

"Здесь я собираю готовую продукцию, заготовку затягиваю на колодку. Дальше уже идет приклеивание подошв, прибивка каблука есть под отдельный фасон. Делаю все основные операции, которые создают внешность и красоту нашей обуви", - рассказала старший мастер участка фабрики по производству обуви Галина Черепан.

"На нашей фабрике мы производим в основном женскую обувь, но есть у нас и мужские модели. Всего ассортимента, будь то мужская или женская обувь, в среднем в месяц с потока выходит 1 тыс. пар", - отметила начальник отдела, главный технолог фабрики по производству обуви Марина Мисан.

Акцент сделан на натуральные материалы. На каждом этапе производства - строгий контроль качества.

Обувь выпускается лимитированными партиями - от 250 до 500 пар на одну модель, а на одном фасоне - до 2 тыс. Ставка сделана и на постоянное обновление коллекций.

Чтобы усилить экспортный потенциал и повысить конкурентоспособность отечественной продукции, в Беларуси начинает работу первый технопарк в сфере легкой промышленности. На площади в 54 тыс. кв. м разместится современный бизнес-хаб с испытательной лабораторией, дизайн-бюро, центром коллективного пользования и фэшн-коворкингом.

Дмитрий Шупенько, гендиректор компании по производству обуви:

"На базе данного технологического парка будут представлены шоу-румы, относящиеся к легкой промышленности. Это будет научно-практический центр с действующей лабораторией, будут фэшн-дизайн-центры, мелкие производства, в том числе будем предоставлять услуги для частного бизнеса по реализации проектов, направленных в легкую промышленность".

Ключевая задача таких площадок - создать единую экосистему для производителей, дизайнеров и инвесторов. Кооперация с резидентами технопарка позволяет использовать передовые технологии и ускорять запуск отечественных новинок в серийное производство.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"В прошлом году более 1,2 млрд выпущено продукции резидентами научно-технологических парков, половина идет на экспорт. В этом году динамика такая же: за 6 месяцев продукция на более 270 млн рублей отгружена на экспорт. Половина из этой продукции - высокотехнологическая, инновационная продукция".

Сегодня в Беларуси функционирует 21 субъект инновационной инфраструктуры, из которых 16 - это технопарки. На их площадях работают 266 резидентов.