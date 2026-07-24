В Беларуси запускают веб-портал о туризме на заповедных территориях
Автор:Редакция news.by
Путешествовать по заповедным местам станет проще - в Беларуси запускают портал Экотуризм.бай.
Интерактивная карта-путеводитель объединит национальные парки, Березинский заповедник, агроусадьбы и экотропы. Там же будут 3D-туры по музеям, гостиницам и пунктам питания.
Пользователи смогут не только изучать маршруты, но и бронировать услуги прямо на сайте.
С 1 августа сайт заработает в тестовом режиме, чтобы разработчики могли учесть мнение пользователей.
В перспективе планируется интеграция с другими ресурсами и расширение базы туристических объектов.