В Беларуси запускают веб-портал о туризме на заповедных территориях

Путешествовать по заповедным местам станет проще - в Беларуси запускают портал Экотуризм.бай.

Интерактивная карта-путеводитель объединит национальные парки, Березинский заповедник, агроусадьбы и экотропы. Там же будут 3D-туры по музеям, гостиницам и пунктам питания.

Пользователи смогут не только изучать маршруты, но и бронировать услуги прямо на сайте.

С 1 августа сайт заработает в тестовом режиме, чтобы разработчики могли учесть мнение пользователей.

В перспективе планируется интеграция с другими ресурсами и расширение базы туристических объектов.