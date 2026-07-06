В Беларуси запустили электронную очередь для подачи документов в вузы: алгоритм действий прост

С 12 июля в Беларуси стартует вступительная кампания в вузы. В этом году университеты планируют принять свыше 49 тыс. человек. Из них более 33 тыс. - бюджетные места, остальные - 16 тыс. - платные.

Для удобства абитуриентам в Беларуси 6 июля запустили электронную очередь для подачи документов в вузы.

Доступность, прозрачность и безопасность - три ключевых фактора, которые делают процесс поступления проще и мобильнее. Электронная очередь завоевала доверие абитуриентов. Только в 2025 году электронной очередью воспользовались 15 тыс. человек.

Это значительно снизило нагрузку на комиссии и помогло избежать очередей, особенно в пиковые периоды - первые и последние дни приема. Услуга доступна только участникам ЦЭ и ЦТ 2025 и 2026 годов.





Алгоритм действий прост: абитуриенту необходимо зайти в личный кабинет на сайт РИКЗ и нажать на плашку "Электронная очередь". После выбрать нужно выбрать до трех приоритетных вариантов (вуз, факультет и специальность), также есть возможность выбрать форму обучения и область. Система автоматически предложит талон, после чего откроется календарь с доступными интервалами. Свободные слоты распределяются с учетом графика работы и загруженности конкретного вуза. Выбрав удобное время, абитуриент получает SMS-подтверждение и PDF-талон для визита.

Наталья Житникова, консультант управления высшего образования главного управления Министерства образования Беларуси: "Если у абитуриента поменялись планы, он может отменить свой действующий талон и перерегистрироваться на более удобное для него время. Молодежь у нас сейчас очень активная, продвинутая, поэтому такой сервис удобен как для самих ребят, так и для приемных комиссий. В основном наплыв поступающих наблюдается в первые и последние дни подачи документов. Поэтому, когда приемная комиссия уже тоже видит, сколько придет абитуриентов, она тоже может скоординировать свои потоки: где-то привлечь больше преподавателей, волонтеров для создания комфортных условий. При этом стоит помнить, что количество мест в электронной очереди ограничено".

Электронная очередь - это не подача документов в вузы онлайн. Эта услуга - возможность заранее забронировать дату и время для посещения приемной комиссии. Также отметим, что традиционный формат подачи документов в порядке живой очереди никто не отменял.

Вступительная кампания в вуз уже стартует в воскресенье, 12 июля. Более подробно ознакомиться с датами, цифрами и графиком приема можно на сайте Минобразования и Республиканского института контроля знаний.