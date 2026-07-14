В Беларуси заработала горячая линия по охране труда для аграриев

В Беларуси набирает темп уборочная кампания. Увеличивается и нагрузка на работников АПК. Чтобы защитить права и здоровье аграриев, Федерация профсоюзов запустила горячую линию по вопросам охраны труда.

Факт Обратиться за помощью можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону 8-801-100-1111.

Под особым контролем - весь спектр бытовых и рабочих вопросов: своевременная оплата труда, учет сверхурочных часов, горячее питание и питьевая вода, а также безопасность оборудования в мастерских и на зерносушильных комплексах.

Фиксируют инспекторы и нарушения: выявляют случаи допуска к работе без инструктажа, игнорирование средств защиты и эксплуатацию техники без защитных ограждений. По каждому факту выдаются рекомендации по устранению неполадок.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

"Федерация профсоюзов Беларуси находится на постоянном контроле, мониторя сельхозорганизации - это и посевная, и уборочная кампании, и заготовка кормов. Это делается в первую очередь для того, чтобы предотвратить производственный травматизм и все вопросы, которые возникают. А если вопросы возникают, то они должны оперативно решаться на местах. Профсоюзы на всех этапах находятся совместно с аграриями и проводят горячие линии и мониторинги общественного контроля".

Благодаря поддержке хозяйств цена на комплексные обеды упала в среднем на 70 %, а местами цифра достигает и 100 %. Горячая линия будет работать на протяжении всей уборочной кампании. Профсоюзные эксперты готовы выезжать на места для оперативного решения проблем.