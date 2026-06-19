В Беларуси заработали крупные штрафы для операторов за плохую мобильную связь

В Беларуси заработали штрафы для операторов за плохую мобильную связь. Мера наказания – до тысячи базовых величин. Это максимальный размер взыскания. Мониторить качество связи будут поэтапно и на постоянной основе. Этим поручено заниматься Госинспекции по электросвязи. Для сбора и анализа всей необходимой информации уже используется система "Хваля". Через это мобильное приложение свои замечания о проблемах могут оставлять абоненты.

"Решение, конечно, будет принимать суд. Суд будет принимать во внимание все те факты, которые Белорусская государственная инспекция по электросвязи сможет представить. Это явно будет зависеть от того, насколько грубое нарушение, в каком населенном пункте, это большой либо мелкий населенный пункт, как оператор пытался устранить эти нарушения. Иногда бывает, это вызвано объективными факторами, как мы неоднократно говорили, если это удаленный населенный пункт, который находится, например, в заповедном лесу, где запрещено строительство таких объектов, потому что это будет сопряжено с вырубкой леса, то, очевидно, будет приниматься решение более лояльное к оператору. А если он систематически не исполняет требования в крупном населённом пункте, то, конечно, решение наверняка будет судом приниматься более жесткое".