В Беларуси завершается масштабная акция "Дай лесу новае жыццё!"

В Беларуси завершается осенний этап акции "Дай лесу новае жыццё!".

24 октября по всей стране еще продолжают масштабную работу по обновлению лесов. В 2026 году основные усилия направили на восстановление участков, пострадавших от буреломов и усыхания. С начала года стихия повредила почти 20 тыс. га лесных насаждений. Совместными усилиями эти территории возвратили к жизни.

К акции присоединились представители госорганов, трудовые коллективы, молодежь и волонтеры.