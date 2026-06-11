В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни: что нужно знать абитуриентам

11 июня - последний день регистрации абитуриентов на централизованное тестирование в резервные дни - для тех, кто не смог пройти ЦТ в основные дни по уважительным причинам.

Подать документы можно в 6 университетах страны. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию, а также документы, подтверждающие уважительность причины пропуска ЦТ в основные дни.