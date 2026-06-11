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В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни: что нужно знать абитуриентам
Автор:Редакция news.by
11 июня - последний день регистрации абитуриентов на централизованное тестирование в резервные дни - для тех, кто не смог пройти ЦТ в основные дни по уважительным причинам.
Подать документы можно в 6 университетах страны. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию, а также документы, подтверждающие уважительность причины пропуска ЦТ в основные дни.
Испытания пройдут 18, 20 и 22 июня. 18-го - по всем учебным предметам, 20-го - также по всем предметам, но кроме русского и белорусского языков. 22 июня - по государственным языкам.