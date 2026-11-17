В Беларуси завершили закладку картофеля, свеклы, капусты, моркови, лука и яблок в стабфонды. Они заполнены на 100 %, об этом сообщили 17 ноября в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В целом объем плодоовощной продукции составил примерно 150 тыс. т. В этом году в рамках госзаказа в перечень овощей в стабфонды впервые добавлены огурцы и помидоры.

Наталия Черепович, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В прошлом году у нас наблюдалась разбалансировка спроса и предложения по данной продукции. В целях избежания таких ситуаций в будущем было принято решение о включении огурцов и томатов в государственный заказ. Данная мера направлена на обеспечение населения гарантированной продукцией в межсезонный период. Огурцов предполагается поставить 9533 т, томатов - 6050 т. Предполагается, что это будут огурцы длинноплодные, среднеплодные, томаты красные, за исключением вишневидных, коктейльных и томатов на ветке. Такой выбор связан с урожайностью данной продукции, с массовыми рассадами, выращиваемыми тепличными хозяйствами".

На межсезонный период снижены предельные розничные цены на свежие яблоки: они не могут превышать 3,71 рубля за 1 кг, так как в 2026 году урожай высокий и предложений на рынке много.