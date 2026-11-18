На территории Беларуси живут представители более 150 народов. Многие приезжают за профессией, а находят дом - так произошло и с Амаликой из Шри-Ланки.

Разные национальности, разные традиции, но одно общее дело - забота о людях. В Минской области работает врач, для которой Беларусь сначала стала местом учебы, а затем и вовсе домом.

Сегодня Амалика принимает пациентов как врач-терапевт в поселке Чисть. Девушка окончила Гродненский медуниверситет. Об учебе вспоминает с теплом: в вузе много внимания уделяли практике.

Амалика Виджини Ранасингхе, врач-терапевт Чистинской участковой больницы:

"Я попала в Беларусь в 2010 году. Я училась 6-7 лет, так как язык надо было подготовить. В 2017 году я окончила университет, а в декабре 2018-го пошла в интернатуру, затем хотела попробовать работать".

В больнице главной опорой для Амалики стали коллеги. Их поддержка была особенно важна в начале профессионального пути, когда нужно было привыкнуть к работе.

"Я знаю, что врач не только лекарствами лечит, надо словами, нужна добрая душа. Я больше 15 лет тут живу. Не только пациенты, все люди очень добрые. Я каждый день благодарю всех", - отметила Амалика Виджини Ранасингхе.

Реализовать себя есть возможность и через творчество, в этом - щепотка родной культуры.

"У нас национальный костюм - сари. Девушки, женщины надевают и танцуют. Я также танцевала. Сари разных цветов есть: черные, белые, светлые", - поделилась врач-терапевт.

Суммарно более 37 тыс. иностранцев из 120 стран обучаются в вузах Беларуси по разным профилям - от педагогики до туризма. Продолжать свой профессиональный путь в Беларуси - уже тренд.

Из таких личных историй складывается самое главное - страна становится родной там, где чувствуешь себя нужным.