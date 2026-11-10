В "БелЭкспо" открылся масштабный научно-практический форум

Краткий пересказ от ИИ

Наука должна работать на экономику не в теории, а на практике. В Минске прошел первый форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики". Свыше 100 ведущих ученых, представители десятка вузов, руководители крупных предприятий, 6 тематических секций и выставка отечественных разработок - все это на одной площадке.

Главный тренд в экономике сегодня таков: главное богатство - это мозги, наука, инновации. И как раз эта синергия представлена в "БелЭкспо". Подчеркнем, это первый республиканский научно-практический форум, и в самом названии заложен ключевой акцент - практикоориентированность. Ежегодно порядка трех сотен разработок белорусских ученых внедряют в реальный сектор экономики.

Один из примеров - противоопухолевые препараты. Именно это лекарство с пометкой "нет аналогов в мире". Молекулы, что спасают жизни. И это не просто лабораторные эксперименты - производство полного цикла, которое делает передовую онкологию доступнее для белорусских пациентов.

Евгений Гринюк, директор НИИ физико-химических проблем БГУ:

"У нашего института есть опыт разработки противоопухолевых лекарственных средств, два из которых уже давно внедрены в производство на предприятии нашего университета "Унитехпром БГУ" - это "Цисплацел" и "Темодекс". Данные препараты предназначены для локальной химиотерапии опухолей головного мозга. Но есть и лекарства, которые сейчас находятся в разработке. В частности, один из них - "Проспидолонг", тоже противоопухолевый препарат, не имеющий мировых аналогов. Он предназначен для лечения наиболее сложных злокачественных образований при раке желудка".

Наука, которая не остается на бумаге, а доходит до пациента. И, кстати, о бумаге - казалось бы, обычный лист А4. Не тут-то было - импортозамещенный. Разработка БГТУ - добавка, которая делает бумагу прочной и водоотталкивающей. Это не абстракция: технология активно внедрена на белорусских предприятиях.

"Мы сделали прорыв. Прорыв заключается в том, что в университете разработали вместо двух один отечественный продукт, который одновременно обеспечивает и упрощение, и гидрофобизацию бумаги. Таким образом, в принципе, нам не надо закупать импортные химикаты, и мы обходимся одним своим. И с использованием данного продукта уже выпущено более 86 тыс. т различных видов картонной бумаги", - отметил проректор по научной работе БГТУ Вячеслав Флейшер.

До 2030 года Госпрограмма инновационного развития охватит ключевые отрасли. Задача ученых и производственников - сократить путь от идеи до готового продукта. И этот форум - тому подтверждение. Шесть тематических секций: микроэлектроника, проминновации, биотехнологии и новые горизонты для молодежи. Здесь молодые ученые обсуждают возможности стартап-движения и представляют результаты исследований.

"Немаловажный аспект в том, что в рамках отдельной секции рассмотрены вопросы развития молодежной политики и молодежной науки. Это тоже очень важно, потому что обеспечение кадрового потенциала, обеспечение преемственности поколений в науке является одним из серьезных условий стабильного функционирования научно-инновационной сферы. Сегодня более 350 ученых приняли участие и представили свои разработки", - подчеркнул министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Главный вопрос форума - как наука превращается в реальный продукт. Площадка, где ученые и промышленники говорят на одном языке. Это и есть мост между наукой и производством.