Нейросети в полях и больницах: как ИИ меняет жизнь белорусов

В "БелЭкспо" стартовал форум технологий искусственного интеллекта. На протяжении трех дней можно увидеть гуманоидных роботов, первый в стране беспилотный дрифт, еще полсотни проектов, а также послушать мнения десятков спикеров.

Порой мы даже не задумываемся, что искусственный интеллект - часть нашего ежедневного быта, но приносит пользу он не только отдельным людям, а целым отраслям экономики. К агродронам мы уже давно привыкли, но теперь следующий этап - не просто съемка, а обработка данных.

Михаил Кузьменков, менеджер проекта:

"Камеры в видимом мультиспектральном диапазоне определяют проблемы на полях, анализируя и иные слои данных. После этого дроны, которые выполняют определенные технологические операции, будь то внесение средств защиты растений либо микроудобрений, отправляются на полетные задания, точечно внося препараты, чтобы отработать оперативно и снизить себестоимость".

Такие дроны уже активно работают в белорусских хозяйствах, а значит, рынок новинку принял. Впрочем, на форуме много и тех, кто только начинает свой путь в ИИ-бизнесе. Стартапы для спорта, образования и здоровья. Искусственный интеллект расшифрует кардиограмму, чтобы облегчить работу врача.

Никита Ларченко, автор стартапа:

"Врач ее сканирует или фотографирует, загружает в систему, ждет не более 30 секунд и на выходе получает несколько наиболее вероятных диагнозов с объяснимостью, почему модель выбрала тот или иной диагноз. Мы не квалифицируем себя как замену врача, поскольку врача заменить невозможно. Врач всегда будет прав больше, чем модель. И без врачебного мнения это уже самолечение, а не оказание квалифицированной медицинской помощи".

У молодежи еще много идей, чем еще может помочь ИИ, но для уверенного старта на рынке только инициативы, конечно, недостаточно. Задача форума - познакомить стартаперов с инвесторами, которые готовы вкладываться. К слову, о белорусских айтишниках знают даже за океаном.

Скотт Фокус, предприниматель (США):

"Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад быть здесь. Приехал в Беларусь, прошелся по выставке и не ожидал, что искусственный интеллект можно использовать фактически везде. Про многие разработки я раньше даже и не слышал. Очень хорошо, что много стартапов есть для медицины. Здоровье сегодня действительно выходит на первый план. Вообще, я работаю в маркетинге, помогаю продвигать перспективные проекты. Да, отношения Беларуси и Америки нельзя назвать образцовыми, но мне очень хочется, чтобы у меня на родине знали больше про вас и ваши возможности. Талантливые люди и их идеи заслуживают признания и инвестиций".

К слову, отбор проектов на форум был очень жестким - буквально 4 экспонента на место. Все для того, чтобы было интересно и полезно бизнесу, да и обычным посетителям увидеть, что будет актуально уже завтра - желающих действительно много.

Пятница стала деловым днем, субботу и воскресенье посвятят более легкой, массовой повестке. В планах - встречи с известными блогерами. Ведь виртуальный мир, конечно, хорошо, но без простого человеческого общения даже в эпоху ИИ не обойтись.