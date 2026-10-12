В Белгосфилармонии проходит прощание с народной артисткой Валентиной Гаевой

12 октября Беларусь прощается с народной артисткой Валентиной Гаевой. Основательницы легендарного ансамбля "Хорошки" не стало на 91-м году жизни.

В эти минуты поклонники, коллеги и близкие приходят в Большой зал Белгосфилармонии с цветами, чтобы проводить Валентину Ивановну в последний путь.

Желающих разделить минуту скорби по Валентине Ивановне Гаевой действительно много. Люди в Большой зал выстраиваются целыми очередями.

Интересно, что Валентина Ивановна сама уроженка юга России, потомственная казачка, но больше полувека отдала легендарному ансамблю "Хорошки". Именно она тоньше всех смогла прочувствовать белорусский народный танец и сделать его брендом.

Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки":

"Присутствует грусть, тоска о такой масштабной потере, потому что в настоящее время больше половины действующих артистов застали Валентину Ивановну, застали работу с ней. Когда мы только получили новость о кончине Валентины Ивановны, конечно, у всех было состояние определенного шока, потому что сложно готовиться к таким ситуациям. Но если посмотреть, Валентина Ивановна прожила достойную и очень долгую жизнь".

Два месяца назад Валентина Ивановна отметила свой 90-летний юбилей. Тогда она принимала поздравления от друзей, коллег, учеников, родных. А сегодня эти люди несут цветы уже в память о ней. Вечный покой Валентина Ивановна Гаевая обретет на Восточном кладбище Минска.