В белорусских храмах в День Независимости проходят благодарственные молебны

Для многих белорусов День Независимости начался с общей молитвы. С самого утра верующие по всей стране направляются к храмам.

В этот особенный день прихожане молятся за мир, спокойствие и процветание родной земли, за сплоченность и согласие в обществе. А также отдают дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

quote Это день, когда мы благодарим Бога за возможность жить, молиться, растить детей и слышать колокольный звон, а не грохот войны. Это день, когда мы с благодарностью склоняем наши головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за Родину, кто прошел лишения и страдания. Антоний Котельников, иерей, клирик Всехсвятского прихода Минска

"Каждое поколение получает страну не с чистого листа, а как наследство, в котором есть и радость побед, и горечь утрат. Поэтому День Независимости - это не только праздник, но еще и нравственное испытание, когда каждый может спросить себя: "А достоин ли я того, что получил даром, и за что многие отдали жизнь?" - отметил он.

Ровно в полдень прозвучал праздничный колокольный звон. Традиции духовного единства поддержат и другие конфессии. К всебелорусской молитве "За Беларусь!" присоединятся католики, иудеи и мусульмане по всей стране.