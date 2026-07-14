В белорусских санаториях уравняли цены для граждан России и Беларуси

Страны разные - права равные. Цены на путевки в белорусские санатории стоят одинаково для граждан России и Беларуси.

Союзное государство продолжает формировать единые подходы в социальной политике. Так, в санаториях нет больше так называемых экспортных и внутренних тарифов.

Цены сравняли также на услуги и процедуры. На многих сайтах цена в рублях сразу двух стран. Тенденция этого года: около 60 % постояльцев в санаториях - граждане Российской Федерации. Что привлекает гостей и почему бронь за полгода стала нормой?

Надо сказать, спрос на отдых в белорусских здравницах растет. Продажи на прошлое лето у крупных туроператоров в 2 раза превысили показатели 2024 года. На осенний сезон спрос увеличился на 10-15 %, а на лето 2026-го большинство популярных санаториев занято под 100 %.

"Примерно за 3 месяца до заезда необходимо бронировать путевки в санаторий "Юность". На сегодняшний день места доступны где-то с середины октября. Около 75 % отдыхают граждане Российской Федерации, 20 % - это граждане Республики Беларуси, около 5 % - это другие страны. У нас отдыхают сейчас люди из Израиля, Казахстана, Азербайджана, стран Балтии также популярностью пользуются. Стоимость путевки для граждан Беларуси и россиян одинаковая, только утверждена в разных валютах", - отметила начальник отдела продаж, приема и размещения санатория Татьяна Королькова.

Санаторно-курортный туризм в Беларуси - один из самых востребованных. Белорусские санатории дешевле, к примеру, отдыха на кавказских Минеральных Водах примерно на 30 %, к тому же это качественная медицинская база. Здесь можно получить полный цикл лечения - от диагностики до реабилитации.

"Туристы выбирают те услуги, которые решают их самые насущные проблемы со здоровьем: болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, косметология сейчас у нас развивается очень активно, хотя это не относится к профилям, но тем не менее оно всегда востребовано. У нас хорошая лечебная база, мощное современное оборудование, очень много узких специалистов под различные направления, например, рефлексотерапевт, гинеколог, невролог", - поделилась заведующая лечебно-диагностическим отделением санатория Ольга Ревтович.

Здравницы постепенно превращаются в многофункциональные комплексы, где один клиент делает ставку на оздоровление, а другой - на полноценный отдых и расслабление после напряженных будней. Без языкового барьера - это тоже плюс. Равные возможности предоставлены для всех в Союзном государстве.